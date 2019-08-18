Лента RSS
Подписаться на ленту
18 августа 2019, воскресенье, 01:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
18. 08. 2019

В Судане подписали договор о разделе власти

 
Главная оппозиционная коалиция Судана и правящий военный совет в субботу, 17 августа, в присутствии наблюдателей из других стран подписали окончательное соглашение о разделении власти.
 
Таким образом в стране после свержения многолетнего президента Омара аль-Башира создана возможность для формирования переходного правительства.
 
Аль-Башир, впервые избранный главой Судана в 1993 году, был отстранен от власти в апреле 2019 года после нескольких месяцев протестов, сопровождавшихся человеческими жертвами.
 
Согласно плану, уже на следующий день после подписания соглашения должен быть создан совет, состоящий из шести представителей гражданского общества и пяти военных. За этим последуют назначение нового премьер-министра 20 августа и членов переходного правительства 28 августа.
 
После трехлетнего переходного периода планируется провести новые выборы.
 
Аль-Башир сейчас находится в тюрьме для особо опасных преступников. Его ожидают судебные разбирательства по обвинениям в коррупции.
 
Кроме того, Международный уголовный суд (МУС) объявил о намерении привлечь аль-Башира за военные преступления, однако ранее суданские военные сообщали, что не намерены выдавать экс-президента представителям МУС.
 
Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.