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18. 08. 2019

Макрон призвал французов отказаться от насилия

 
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна должна преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты. Такое мнение он озвучил в субботу, 17 августа, выступая на памятном мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза.
 
"Наша страна иногда сталкивается с разногласиями, и последние месяцы прошли на фоне трудных моментов разобщения, иногда насилия, которые мы должны преодолеть", − отметил он.
 
Французский лидер указал, что существуют самые разные причины для недовольства граждан, хотя некоторые из них "можно оспорить". 
 
"Но никогда нельзя забывать о том, что, каковы бы ни были разногласия, в важные моменты истории мы умели договариваться, чтобы идти вперед", − сказал он.
 
Макрон не уточнил, о каких разногласиях идет речь, однако наблюдатели однозначно записали его слова на счет движения "желтых жилетов", которые в сороковой раз с ноября 2018 года  провели акции протеста в разных городах страны.
 
Ранее президент Франции завил, что протесты "желтых жилетов" вызвали социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения страны. 
 
Напомним, Макрон второй год подряд принимает участие в церемонии по случаю освобождения коммуны Борм-ле-Мимоза войсками союзников от сил фашистской Германии.
 
Боевые действия проходили 15 и 16 августа 1944 года на участке побережья между Тулоном и Каннами. Тогда на берег высадились около 450 тысяч солдат французской и американской армий, а также британских подразделений.

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Источник: korrespondent.net

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