В Кабуле на свадьбе прогремел взрыв

В одном из свадебных залов на западе вечером 17 августа Кабула прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
По информации представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими, взрыв произошел в 22.40 по местному времени (21.10 по киевскому времени).
По словам очевидцев, в это время в зале проходило празднование свадьбы, на котором присутствовали десятки человек.
Пострадавшие были доставлены в больницу. Информация о числе жертв будет объявлена позже.
Как указывает Reuters со ссылкой на данные властей и экстренных служб, в результате инцидента пострадали не менее 20 человек.
Ни одна группировка до настоящего времени не взяла на себя ответственность за этот взрыв.
Напомним, в начале августа террорист-смертник взорвал бомбу возле полицейского участка в Кабуле. В результате инцидента погибли 14 человек и 145 получили ранения.
В Кабуле в офисе одной из партий прогремел взрыв: погибли 20 человек
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Источник: korrespondent.net