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18. 08. 2019

В Кабуле на свадьбе прогремел взрыв

 
В одном из свадебных залов на западе вечером 17 августа Кабула прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал Tolo News.
 
По информации представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими, взрыв произошел в 22.40 по местному времени (21.10 по киевскому времени).
 
По словам очевидцев, в это время в зале проходило празднование свадьбы, на котором присутствовали десятки человек.
 
Пострадавшие были доставлены в больницу. Информация о числе жертв будет объявлена позже.
 
Как указывает Reuters со ссылкой на данные властей и экстренных служб, в результате инцидента пострадали не менее 20 человек.
 
Ни одна группировка до настоящего времени не взяла на себя ответственность за этот взрыв.
 
Напомним, в начале августа террорист-смертник взорвал бомбу возле полицейского участка в Кабуле. В результате инцидента погибли 14 человек и 145 получили ранения.
 
В Кабуле в офисе одной из партий прогремел взрыв: погибли 20 человек

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Источник: korrespondent.net

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