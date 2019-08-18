В Кабуле на свадьбе прогремел взрыв

В одном из свадебных залов на западе вечером 17 августа Кабула прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал Tolo News.

По информации представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими, взрыв произошел в 22.40 по местному времени (21.10 по киевскому времени).

По словам очевидцев, в это время в зале проходило празднование свадьбы, на котором присутствовали десятки человек.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Информация о числе жертв будет объявлена позже.

Как указывает Reuters со ссылкой на данные властей и экстренных служб, в результате инцидента пострадали не менее 20 человек.

Ни одна группировка до настоящего времени не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

Напомним, в начале августа террорист-смертник взорвал бомбу возле полицейского участка в Кабуле. В результате инцидента погибли 14 человек и 145 получили ранения.

В Кабуле в офисе одной из партий прогремел взрыв: погибли 20 человек

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Источник: korrespondent.net