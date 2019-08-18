Лента RSS
Подписаться на ленту
18 августа 2019, воскресенье, 04:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
18. 08. 2019

США одобрили подписание соглашения в Судане

 
Вашингтон приветствовал подписание переходным Военным советом и оппозицией Судана конституционной декларации и Соглашения о переходном периоде. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, распространенном в 17 августа. 
 
"США поздравляют народ Судана с подписанием 17 августа Конституционной декларации и политического соглашения между альянсом За свободу и перемены и переходным Военным советом", − отмечается в документе.
 
Как указали в Госдепе, Вашингтон ожидает, что Суверенный совет будет приведен к присяге 19 августа, а премьер-министр будет назначен 20 августа.
 
Напомним, переходный Военный совет Судана и альянс За свободу и перемены 17 августа подписали в Хартуме конституционную декларацию.
 
Несколько месяцев до этого стороны не могли договориться, что вылились в итоге в глубокий политический кризис в стране. В конечном итоге при посредничестве Эфиопии и Африканского союза удалось достичь компромиса. 
 
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране армия отстранила от власти президента Судана Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.