США одобрили подписание соглашения в Судане

Вашингтон приветствовал подписание переходным Военным советом и оппозицией Судана конституционной декларации и Соглашения о переходном периоде. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, распространенном в 17 августа.

"США поздравляют народ Судана с подписанием 17 августа Конституционной декларации и политического соглашения между альянсом За свободу и перемены и переходным Военным советом", − отмечается в документе.

Как указали в Госдепе, Вашингтон ожидает, что Суверенный совет будет приведен к присяге 19 августа, а премьер-министр будет назначен 20 августа.

Напомним, переходный Военный совет Судана и альянс За свободу и перемены 17 августа подписали в Хартуме конституционную декларацию.

Несколько месяцев до этого стороны не могли договориться, что вылились в итоге в глубокий политический кризис в стране. В конечном итоге при посредничестве Эфиопии и Африканского союза удалось достичь компромиса.

Как сообщал Корреспондент.net , в апреле после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в стране армия отстранила от власти президента Судана Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

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Источник: korrespondent.net