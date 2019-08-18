Лента RSS
Подписаться на ленту
18 августа 2019, воскресенье, 04:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
18. 08. 2019

Мэр столицы Канады признался в гомосексуализме

 
Мэр Оттавы Джим Уотсон открыто признался, что он гомосексуалист. Градоначальник написал об этом в издании Ottawa Citizen.
 
"Я – гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда", – заявил 58-летний мэр.
 
По словам Уотсона, он совершил "большую ошибку", не рассказав об этом раньше.
 
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Уотсона за откровенность.
 
"Смелые слова, которые, я уверен, вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть", – написал Трюдо в Twitter.
 
Ранее канадский премьер принес извинения представителям сексуальных меньшинств страны за дискриминацию со стороны федеральных властей.
 
Премьер Канады с семьей участвовал в прайд-параде

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.