Мэр столицы Канады признался в гомосексуализме

Мэр Оттавы Джим Уотсон открыто признался, что он гомосексуалист. Градоначальник написал об этом в издании Ottawa Citizen.

"Я – гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда", – заявил 58-летний мэр.

По словам Уотсона, он совершил "большую ошибку", не рассказав об этом раньше.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил Уотсона за откровенность.

"Смелые слова, которые, я уверен, вдохновят жителей Оттавы и всех канадцев не стесняться быть такими, какие они есть", – написал Трюдо в Twitter.

Ранее канадский премьер принес извинения представителям сексуальных меньшинств страны за дискриминацию со стороны федеральных властей.

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Источник: korrespondent.net