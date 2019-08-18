Лента RSS
Подписаться на ленту
18 августа 2019, воскресенье, 04:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
18. 08. 2019

Министр финансов Аргентины увольняется из-за обвала песо

 
Глава Министерства финансов Аргентины Николас Духовны в субботу, 17 августа, подал в отставку на фоне резкой девальвации национальной валюты. Об этом сообщил телеканал TN. агенство Reuters.
 
Письмо с просьбой об увольнении Духовны направил президенту страны Маурисио Макри.
 
"Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере", − указал глава Минфина. 
 
Как отмечает телеканал, после получения письма глава государства вызвал к себе министра экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнана Лакунсу.
 
На встрече Макри предложил ему занять пост главы Минфина, на что Лакунсу дал положительный ответ.
 
Напомним, экономическая ситуация в Аргентине обострилась после праймериз, которые прошли 11 августа. Победу на них одержал левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. 
 
После оглашения результатов голосования курс песо по отношению к доллару резко упал. Также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.