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18. 08. 2019

На свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек − СМИ

На свадьбе в столице Афганистана в результате взрыва погибли более 40 человек погибли и около 100 пострадали. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщило новостное агентство TOLOnews со ссылкой на источники.

At least 40 people have been killed and more than 100 others are wounded in the blast at Kabul wedding, said sources.

— TOLOnews (@TOLOnews) 18 августа 2019 г.

По данным свидетелей инцидента, террорист-смертник взорвал себя возле сцены, где были музыканты и молодые люди, включая детей, пишет The Associated Press.

Как отмечает агентство, взрыв произошел в очень неопределенное время для Афганистана, когда США и талибы близки к соглашению о прекращении почти 18-летней войны.

Cмотрите фотогалерею: На свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек − СМИ

Напомним, вечером 17 августа прогремел взрыв в одном из свадебных залов на западе Кабула. Представитель МВД Афганистана сообщил о множестве жертв и пострадавших, однако не уточнил их число.

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Источник: korrespondent.net

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