Военные Израиля убили несколько палестинцев − СМИ

Ранее сообщалось, что израильские военные убили четырех вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа.
С марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции − так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.
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Источник: korrespondent.net
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