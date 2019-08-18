Во Франции посетитель ресторана застрелил официанта из-за сэндвича

В одном из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции мужчина убил официанта. Об этом 17 августа сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 16 августа, около 21.00 (22.00 по киевскому времени).

По словам свидетелей, мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.

Выпущенная пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое оказание медицинской помощи он скончался на месте.

Стрелок сбежал с места преступления, его разыскивает полиция.

По данным газеты Parisien, инцидент произошел в ресторане-пиццерии Mistral. Погибшему официанту было 28 лет.

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Ранее сообщалось, что в Штутгарте посреди улицы мужчину зарубили мечом.

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Источник: korrespondent.net