Падения легкого двухмоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в штате Нью-Йорк привело к гибели одного человека. Еще один получил опасные для жизни травмы, сообщил 18 августа телеканал NBC New York.

По данным местных властей, на борту самолета находились трое мужчин, один из которых погиб. Дом, на который упал самолет, полностью разрушился. После падения воздушного судна в нем начался пожар. В доме находились три человека: мужчина и две женщины. Одна из женщин в возрасте 21 года получила тяжелые травмы, другая не пострадала. Судьба мужчины пока остается неизвестной. Cмотрите фотогалерею: В США при падении самолета на дом погиб человек

Ранее сообщалось, что 17 августа самолет Cessna 303 врезался в дом в округе Датчесс. Ведется расследование инцидента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net