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18. 08. 2019

Стало известно о новом запрете Елизаветы II для Меган Маркл

 
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы. Об этом 17 августа сообщил таблоид The Sun.
 
По информации издания, королева настаивает на том, чтобы принц Гарри и его супруга во время визита в замок Балморал (резиденция монархов в Шотландии) соблюдали дресс-код.
 
Также герцогине придется отказаться от туфель на танкетке.
 
"Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всей душой", − отметил источник газеты.
 
Он утверждает, что в Балморале герцогине посоветовали носить вещи шотландских дизайнеров, а для походов в церковь выбрать приличные наряды.
 
Ранее сообщалось, что Елизавета ІІ запретила Меган Маркл надевать украшения из ее коллекции. 
 
Не Меган. Названа популярнейшая монаршая особа Британии

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Источник: korrespondent.net

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