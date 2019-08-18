Итоги 17.08: Пожар в отеле и путаница с Грымчаком

В Одессе произошел масштабный пожар в отеле

В ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице Токио Стар. Погибли девять человек и еще десять пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

По данным ГСЧС, отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В июле в здании должна была быть плановая проверка, но владелец внес изменения в документы, и работники службы не смогли туда попасть.

Правоохранители проверяют три версии пожара в Токио Стар: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой.

Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием инцидента. Владельца сгоревшей гостиницы предпринимателя Вадима Черного задержали.

Иран сообщил о создании аналога российского ракетного комплекса С-300

В Иране завершилась работа над созданием зенитно-ракетного комплекса Бавар-373, который по своим характеристикам является аналогом российского ЗРК С-300.

В Минобороны страны утверждают, что система успешно прошла необходимые испытания и ее представят на следующей неделе.

В Судане официально договорились о разделе власти

Оппозиционная коалиция Судана и правящий военный совет в присутствии наблюдателей из других стран подписали окончательное соглашение о разделении власти.

В ближайшие недели в стране должен быть создан совет из представителей военных и оппозиции, а после трехлетнего переходного периода планируется провести новые выборы.

Совбез ООН впервые за 50 лет провел заседание по Кашмиру

Совет Безопасности ООН провел закрытое заседание по вопросу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир.

На свадебном праздновании в Кабуле прогремел взрыв

В одном из свадебных залов на западе Кабула произошел взрыв. По словам очевидцев инцидента, террорист-смертник взорвал себя возле сцены, где было много детей.

Как сообщают СМИ, в результате взрыва погибли более 40 человек и около 100 пострадали.

Суд принял новое решение по делу Грымчака из-за ошибки

Деснянский районный суд Чернигова в субботу, 17 августа, принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Жена подозреваемого в зале суда заявила, что не будет вносить залог за мужа.

Позже стало известно, что несмотря на ошибку в определении суда, Грымчака оставили в Черниговском СИЗО.

Помощнику Грымчака избрали меру пресечения

Деснянский суд Чернигова принял решение взять под стражу на два месяца помощника замглавы МинВОТ Юрия Грымчака – Игоря Овдиенко. Также предусмотрена возможность внести залог в размере четыре миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net