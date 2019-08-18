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18. 08. 2019

Температура в Арктике побила исторический рекорд

Шведская метеорологическая станция зафиксировала максимальную в истории температуру в Арктике - 34,8 градуса тепла по Цельсию. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США (NOAA), передает Gizmodo в воскресенье, 16 августа.

Рекордный показатель еще 26 июля зафиксировал шведский форпост Маркусвинс, расположенный на южной окраине Полярного круга. Как отмечают в NOAA, на Аляске июль также установил температурный рекорд, повлекший лесные пожары и массовую гибель лосося. Также в водах Аляски из-за потепления лед исчез на 6-8 недель раньше, чем обычно.

Напомним, что ранее количество углекислого газа в атмосфере побило рекорд. Ученные также сообщили, что за последние 50 лет количество животных в лесах сократилось в два раза.

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Источник: korrespondent.net

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