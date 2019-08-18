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18. 08. 2019

Под Киевом обнаружили сеть подпольных онлайн-казино с серверами в России

Сеть подпольных онлайн-казино, серверы которых размещались на территории России, разоблачили в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в воскресенье, 18 агуста.

"Было установлено, что в целях конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации. Для легализации средств, полученных в качестве онлайн ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, которые находятся под санкциями", - говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили офисное помещение, из которого осуществлялось администрирование казино. Оно размещалось в частном доме в Киевской области.

Во время обыска правоохранители изъяли $520 тыс. и €140 тыс. (эквивалент национальной валюты - более 17 млн грн), полученных от функционирования онлайн казино, компьютерную технику и "черновые" записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по статье о занятии игорным бизнесом (ст. 203-2 УК), а также устанавливают причастных к функционированию сети онлайн казино лиц.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом обнаружили сеть подпольных онлайн-казино с серверами в России

Напомним, что ранее в Днепре избили и стреляли в активистов, пришедших в подпольное казино.

Сорвем джекпот. Зачем Украине легалайз казино

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Источник: korrespondent.net

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