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18. 08. 2019

Теракт в Кабуле: число жертв возросло до 63

В Кабуле, Афганистан, на свадьбы смертник подорвал взрывное устройство: погибли по меньшей мере 63 человека, более 180 ранены. Об этом сообщает BBC в воскресенье, 18 августа.

Взрыв произошел 17 августа около 22:40 по местному времени в районе, населенном в основном мусульманами-шиитами. Свидетели взрыва рассказывают, что террорист-смертник взорвал взрывчатку во время свадебной церемонии.

"Все выбежали на улицу, крича и плача. В течение примерно 20 минут зал был полон дыма. Почти все в секции для мужчин либо мертвы, либо ранены. Теперь, через два часа после взрыва, они все еще выносят тела из зала", - рассказал о теракте один из гостей.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Афганистана подтвердил, что в результате взрыва есть жертвы среди мирного населения, но уточнил, что подробности еще уточняют.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о более 40 жертвах теракта.

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Источник: korrespondent.net

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