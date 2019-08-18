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18. 08. 2019

Умер известный мультипликатор Ричард Уильямс

Режиссер кино и мультипликации, аниматор Ричард Уильямс умер в своем доме в Бристоле, Британия, в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 16 августа.

Уильямс родился в Торонто, потом переехал жить в Великобританию. Стал широко известен благодаря работе над анимацией в художественном фильме Кто подставил кролика Роджера Роберта Земекиса. Он создал персонажей кролика Роджера и его супруги Джессики Рэббит.

За работу над фильмом о кролике Роджере Уильямс получил два Оскара и одну премию BAFTA. Всего за свою карьеру он трижды становился обладателем Оскара.
Уильямс  также написал практическую книгу под названием Набор для выживания аниматора.

Работал он и над одним из фильмов саги о Джеймсе Бонде Казино Рояль и над двумя фильмами из серии Розовая пантера.

Напомним, что ранее умер лидер группы Silver Jews Дэвид Берман.

Также сообщалось, что умер актер из бондианы Дэвид Хедисон.

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Источник: korrespondent.net

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