Зеленский предложил отсрочку для "евроблях"

Президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах. Об этом в воскресенье, 18 августа, в интервью Liga.net рассказал Владислав Криклий, которого партия Слуга Народа делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

"Мои ощущения, что у многих просто нет документов на машины. В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах", - сказал Криклий.

Он заявил, что только в январе 2019-го зафиксировали более 200 тысяч регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 тысяч регистраций.

"Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и стараются это оттягивать", - заявил он.

"Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка", - подытожил Криклий.

Напомним, что ранее "евробляхерам" продлили льготный период растаможки - штрафы дожны начать действовать с 24 августа.

Также сообщалось, что пенсионный фонд получил восемь миллиардов за растаможку "евроблях".

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Источник: korrespondent.net