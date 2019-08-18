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18. 08. 2019

В Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету

В Саках в аннексированном Крыму российские оккупанты случайно активировали 700-килограмовую ракету класса "воздух - поверхность" в ангаре аэродрома. Об этом сообщает российский Коммерсант в воскресенье, 18 августа.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года, но до нынешнего момента не предавался огласке. Виновных в запуске ракеты власти хотят оштрафовать на десятки миллионов рублей.

"Минобороны пытается взыскать более 45 млн руб с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету Х-29ТД", - отмечается в сообщении.

Ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала, однако в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки, а кроме того, восстанавливать ангар, откуда вылетела ракета.

Напомним, что ранее в России из-за взрыва при испытании ракеты погибли люди.

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Источник: korrespondent.net

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