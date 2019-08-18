Пограничники со стрельбой остановили машину, ехавшую к границе

В Черновицкой области украинские пограничники стрельбой по колесам остановили автомобиль, который прорывался в сторону границы с Румынией. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в воскресенье, 18 августа.

"На законное требование пограничников транспортное средство не остановилось. Ослепив охранников границы фарами водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это также не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства. В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу", – говорится в сообщении.

По данному факту пограничники оповестили сотрудников Нацполиции, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы. В настоящее время проводятся следственные действия.

Напомним, что ранее контрабандисты на лошадях перевозили сигареты через границу с Румынией.

Также сообщалось, что пограничник на Одессчине распространял наркотики.

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Источник: korrespondent.net