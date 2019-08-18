В Исландии ученые устроили “похороны” ледника

Ученые Исландии устроили церемонию “прощания” с ледником Окйокулль. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 18 августа.

Исследователи собрались в Боргарфьордюре, Исландия, чтобы увековечить память об Окйокулле, сокращенно Ок, после того, как он потерял свой статус ледника в 2014 году. Надпись “Письмо в будущее” на памятнике рисует мрачную картину.

“Ок - это первый исландский ледник, который потерял свой статус ледника. Ожидается, что в ближайшие 200 лет все наши ледники пойдут по одному и тому же пути. Этот памятник должен признать, что мы знаем, что происходит, и знаем, что нужно сделать. Только вы знаете, сделали ли мы это”, - гласит табличка на английском и исландском языках.

Напомним, что ранее количество углекислого газа в атмосфере побило рекорд. Ученные также сообщили, что за последние 50 лет количество животных в лесах сократилось в два раза.

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Источник: korrespondent.net