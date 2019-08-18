Подросток украл пиво в магазине: охранник его застрелил

Охранника магазина Анвара Газали осудили за убийство второй степени после четырехдневного судебного процесса - он застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 18 августа.

"Этот ответчик взял на себя ответственность быть судьей, присяжными и палачом за пиво стоимостью два доллара", - заявила прокурор Лора Фаулер.

Стрельба произошла в марте 2018 года, после того как 17-летний Дориан Харрис вышел из магазина Top Stop Shop с пивом без оплаты. Видеозапись происшествия, показанная в суде, показывает, что Газали, находясь за прилавком, общаясь с другим клиентом, вытащил пистолет и направил его на Харриса. Затем он выбежал на улицу, чтобы последовать за подростком, и несколько раз выстрелил.

После этого он вернулся в магазин и сказал свидетелю: “Я думаю, что застрелил его”.

Затем он не вызывал полицию, как не вызвал ее никто из посетителей магазина. В Харриса выстрелили не менее трех раз и оставили истекать кровью, заявили в полиции.

Тело подростка было найдено через два дня во дворе возле магазина с огнестрельными ранами на задней поверхности бедра.

Газали утверждает, что он действовал безрассудно в ту ночь, но его намерением никогда не было причинить вред Харрису. Адвокат стрелка сказал, что он рад, что присяжные отклонили аргумент обвинения о том, что это было преднамеренное убийство, мотивированное кражей пива. Это могло бы повлечь пожизненное заключение. Газали, как ожидается, будет приговорен 23 сентября.

“На объявлении приговора я ожидаю, что он выразит свое искреннее раскаяние и свою надежду, что семья мистера Харриса сможет простить его и продолжить исцеление”, - сказал адвокат стрелка.

Напомним, что ранее пограничники со стрельбой остановили машину, ехавшую к границе.

Также сообщалось, что в Одессе мужчины повздорили из-за кошки: началась стрельба.

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Источник: korrespondent.net