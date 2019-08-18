Британия лишила гражданства рекрута Исламского государства

Британия лишила гражданства Джека Леттса, который покинул страну, чтобы воевать за боевиков Исламского государства в 2014 году. Об этом сообщает ВВС в воскресенье, 18 августа.

Ему было 18 лет, когда он покинул школу в Оксфордшире в 2014 году, чтобы присоединиться к ИГИЛ в Ракке, Сирия. Его поймали курдские военные при попытке бежать в Турцию в мае 2017 года.

“Решения о лишении двойного гражданства основаны на содержательных советах чиновников, юристов и спецслужб, а также на всей доступной информации”, - прокомментировал представитель МВД Британии.

“Я думал, что оставляю что-то позади и иду к чему-то лучшему”, - ранее говорил в интервью сам Леттс о своем решении отправиться к сторонникам ИГИЛ.

Напомним, что ранее в Египте 11 человек осуждены пожизненно за участие в ИГИЛ.

Также сообщалось, что в Пентагоне заявили о возрождении ИГ в Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net