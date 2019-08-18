ИГИЛ взяла ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли 63 человека, сообщает Associated Press.

В свою очередь представители движения Талибан осудили нападение и отрицали любую свою причастность.

Напомним, 17 августа в столице Афганистана Кабуле на свадьбе прогремел взрыв. Трагедия случилась в банкетном зале Shahr-e-Dubai, расположенный в юго-западной части Кабула. В момент взрыва в зале проводилась свадебная церемония, на которой присутствовали около тысячи гостей. На свадьбы смертник подорвал взрывное устройство: погибли по меньшей мере 63 человека, более 180 ранены.

Источник: korrespondent.net