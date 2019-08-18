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18. 08. 2019

ИГИЛ взяла ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле

 
Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за взрыв на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли 63 человека, сообщает Associated Press.
 
В свою очередь представители движения Талибан осудили нападение и отрицали любую свою причастность.
 
Напомним, 17 августа в столице Афганистана Кабуле на свадьбе прогремел взрыв. Трагедия случилась в банкетном зале Shahr-e-Dubai, расположенный в юго-западной части Кабула. В момент взрыва в зале проводилась свадебная церемония, на которой присутствовали около тысячи гостей.
 
На свадьбы смертник подорвал взрывное устройство: погибли по меньшей мере 63 человека, более 180 ранены.
 
 

Источник: korrespondent.net

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