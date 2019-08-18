В Украину вернется жара до +37 - синоптики

Однако уже в четверг, 22 августа, жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на Западе в течение недели возможны периодические локальные осадки.

"Предварительный прогноз для Киева на День Независимости. 24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов. Уточнение — обязательно", — отметила Диденко.

Напомним, что в июле 2019 года температура воздуха была самой высокой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.