Лента RSS
Подписаться на ленту
18 августа 2019, воскресенье, 19:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
18. 08. 2019

В Украину вернется жара до +37 - синоптики

 
С понедельника, 19 августа, на территорию Украины возвращается жаркая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. 
 
В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25−30 градусов. А с середины недели ожидается повышение до 32−37 градусов в южных, центральных и восточных областях.
 
Однако уже в четверг, 22 августа, жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на Западе в течение недели возможны периодические локальные осадки.
 
 
"Предварительный прогноз для Киева на День Независимости. 24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов. Уточнение — обязательно", — отметила Диденко.
 
Напомним, что в июле 2019 года температура воздуха была самой высокой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, заявили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.