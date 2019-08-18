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18. 08. 2019

Появилось видео побега наркоторговца от СБУ

 
В интернете появилось видео побега израильского торговца наркотиками Амоса Дов Сильвера от украинских правоохранителей в аэропорту Борисполь.
 
Видео опубликовано в сообществе Антикоррупционная платформа в Facebook.
 
 
На видео Сильвер вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проходит досмотр личных вещей в аэропорту. Во время проверки оперативники СБУ отвлеклись на досмотр, а претсупник воспользовался моментом для побега.
 
Он спокойно прошел через металлоискатели и скрылся в аэропорту. При этом сопровождающие сотрудники спецслужбы не сразу заметили, что злоумышленник скрылся.
 
Напомним, что в итоге наркоторговца все-таки задержали уже в Умани Черкасской области и экстрадировали в Израиль рейсовым самолетом в ночь на 18 августа.
 

Источник: korrespondent.net

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