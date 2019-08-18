Филатов: Коломойский вырезал из разговора, как я послал его

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что из телефонного разговора с украинским олигархом Игорем Коломойским, который опубликован в Сети вырезали момент, как он грубо прервал бизнесмена.

"Если вы переслушаете, то поймете, что там нет ни "Привет“, ни "Пока“. Там есть только фраза: "…Ты потерял телефон, ты "сливу залил“. А потом раз — и обрывается. В этой записи отсутствуют два предложения, в самом конце», — сказал Филатов в интервью изданию Страна.ua.

По его словам, из аудиозаписи вырезали фразу "Пошел ты н**уй! Я не хочу слушать эту ху*ю, бл*ть". Мэр Днепра считает, что этот разговор специально слил в Сеть Коломойский между первым и вторым туром мерских выборов. Филатов отметил, что влияние Коломойского в Украине значительно преувеличено. "Все думают, что он — князь тьмы, который всех дергает за ниточки как марионеток. Он продавец воздуха, и очень боится, чтобы этот образ не был разрушен. Я давно изучаю японскую демонологию. Так вот когда демона достают из чулана и направляют на него свет, знаете, что с ним случается? Он рассыпается. Так вот я готов направить на него свет. Если он этого хочет", - заявил мэр Днепра. Напомним, что во время визита в Днепр президент Владимир Зеленский предложил Филатову пари, что если Новый мост в Днепре до 14 сентября не отремонтируют, то городской голова уйдет в отставку.

Источник: korrespondent.net