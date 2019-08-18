Лента RSS
Подписаться на ленту
18 августа 2019, воскресенье, 19:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
18. 08. 2019

СБУ заинтересовалась работой IMAX в Крыму

 
Служба безопасности Украины заинтересовалась работой канадской кинокорпорации IMAX и других западных представительств киноиндустрии в аннексированном Крыму, сообщили в СБУ в ответ на запрос Крым.Реалии.
 
Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская отметила, что "после проверки информации, в случае наличия оснований, СБУ предпримет действия правового реагирования".
 
Кроме того, пресс-служба Министерства иностранных дел Канады сообщила, что они также знакомы с ситуацией и сообщат о своей позиции в ближайшее время.
 
​В Ялте продолжает работу кинотеатр Сатурн-IMAX, где показывают иностранные фильмы в формате ІMAX, несмотря на санкционный режим. В этом и других кинотеатрах полуострова демонстрируют западные новинки в русском дубляже.
 
Посольство Канады в Украине ранее сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой.
 
Напомним, что в Саках в аннексированном Крыму российские военные случайно активировали 700-килограмовую ракету класса "воздух - поверхность" в ангаре аэродрома.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.