В Чернигове убили двух человек и украли автомобиль

Полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем мужчине и женщине, которых они застрелили накануне, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

17 августа вечером в полицию позвонили жители Чернигова и сообщили, что вблизи городского пешеходного моста происходит стрельба. На месте правоохранители обнаружили убитыми мужчину и женщину. На телах погибших были огнестрельные ранения: одно - в спину и затылок, другое - в спину и лоб. Убитым было 30 и 40 лет.

"Полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. Во время обыска у них было обнаружено и изъято оружие", - сообщили в полиции. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с возможной конфискацией имущества или пожизненное лишение свободы.

Двое подозреваемых в убийстве - 36-летний житель села Рудка и 41-летний житель Чернигова. В машине полицейские выявили гранаты Ф-1, два автомата Калашникова, пистолет ПМ с глушителем со свежим запахом пороха, магазин с патронами и стартовый пистолет. Напомним, что в Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.

Источник: korrespondent.net