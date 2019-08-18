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18. 08. 2019

В Чернигове убили двух человек и украли автомобиль

 
Полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем мужчине и женщине, которых они застрелили накануне, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
 
17 августа вечером в полицию позвонили жители Чернигова и сообщили, что вблизи городского пешеходного моста происходит стрельба. На месте правоохранители обнаружили убитыми мужчину и женщину. На телах погибших были огнестрельные ранения: одно - в спину и затылок, другое - в спину и лоб. Убитым было 30 и 40 лет.
 
 
"Полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым лицам. Во время обыска у них было обнаружено и изъято оружие", - сообщили в полиции.
 
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с возможной конфискацией имущества или пожизненное лишение свободы.
 
Двое подозреваемых в убийстве - 36-летний житель села Рудка и 41-летний житель Чернигова. В машине полицейские выявили гранаты Ф-1, два автомата Калашникова, пистолет ПМ с глушителем со свежим запахом пороха, магазин с патронами и стартовый пистолет.
 
Напомним, что в Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.
 
 

Источник: korrespondent.net

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