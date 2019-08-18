Лента RSS
Подписаться на ленту
18 августа 2019, воскресенье, 23:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
18. 08. 2019

Под Киевом таксист устроил смертельное ДТП

 
Под Киевом на Гостомельской трассе таксист устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие ДТП, сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.
 
Таксист на Renault Logan пытался обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб. После удара машину раскрутило, и она отлетела на дерево.
 
В результате аварии погибла пассажирка на заднем сидении, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.
 
Напомним, что в центре Киева, на улице Саксаганского, автомобиль полиции охраны сбил девушку.
 
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.