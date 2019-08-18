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18. 08. 2019

В Запорожье разоблачили российского шпиона - СМИ

 
В Запорожье разоблачили агента российского Главного управления разведки, который работал на стратегическом заводе МиГремонт и передавал России секретные данные, сообщает ТСН.
 
У задержанного Алексея Лазаренко на флешке нашли фото ударных украинских истребителей. Уточняется, что он был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его летом на границе с Россией.
 
 
По данным следствия, он пытался выехать в РФ к куратору с новыми данными о заводе. Также украинская сторона называет имя куратора - им является офицер ГРУ Сергей Казачков.
 
Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить, так как после отправки информации они меняли уникальный идентификационный код.
 
Напомним, ранее у первого заместителя начальника штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александра Астахова в рамках открытого уголовного дела, изъяли открытую в феврале 2014 года сберкнижку с двумя миллионами рублей и секретные военные документы.

Источник: korrespondent.net

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