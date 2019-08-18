Лента RSS
Подписаться на ленту
18 августа 2019, воскресенье, 22:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
18. 08. 2019

Советник Трампа подтвердил планы о покупке Гренландии

 
Белый дом на самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии, заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу в интервью Fox News.
 
По его словам, Вашингтон продолжает рассматривать идею покупки Гренландии, несмотря на официальный ответ датских властей.
 
 
"Ситуация развивается, мы это изучаем. Гренландия принадлежит Дании. Дания - это наш союзник, а Гренландия - стратегическое место... Я просто говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это", - отметил Кудлоу.
 
Напомним, что на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Среди обсуждаемых вопросов - возможность расширить военное присутствие США в Арктике.
 
В Гренландии и Дании заявили, что остров не продается.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.