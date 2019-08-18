Советник Трампа подтвердил планы о покупке Гренландии

Белый дом на самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии, заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон продолжает рассматривать идею покупки Гренландии, несмотря на официальный ответ датских властей.

"Ситуация развивается, мы это изучаем. Гренландия принадлежит Дании. Дания - это наш союзник, а Гренландия - стратегическое место... Я просто говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это", - отметил Кудлоу.

Напомним, что на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Среди обсуждаемых вопросов - возможность расширить военное присутствие США в Арктике.

В Гренландии и Дании заявили, что остров не продается.

Источник: korrespondent.net