На митинги Трампа угрозами сгоняют рабочих - СМИ

На выступление президента США Дональда Трампа с речью перед рабочими нефтехимического комбината компании Shell в штате Пенсильвания людей сгоняли угрозами, выяснила газета Pittsburgh Post-Gazette из Питтсбурга, второго по величине города штата.

Перед встречей с Трампом рабочим комбината выставили условия: они могут не прийти на митинг, но в таком случае их отсутствие будет считаться как неоплачиваемый отпуск, и вдобавок их лишат сверхурочных.

По словам одного из лидеров профсоюзов, которого анонимно цитирует газета, соответствующие потери могли достигнуть 700 долларов с учетом всех надбавок и командировочных для рабочих, которые приезжают на работу из других регионов.

Кроме того, в инструкции для рабочих говорилось: "Выкрики, выступления или любые другие действия, которые могут быть расценены как протестные, не допускаются. Цель данного мероприятия — продемонстрировать добрую волю со стороны профсоюзов. Ваши профсоюзные руководители и бригадиры с этим согласны". Сам Трамп остался доволен посещением комбината. "Великолепный день в штате Пенсильвания в компании прекрасных рабочих энергетического сектора, строителей и специалистов, благодаря которым Америка работает бесперебойно — и Америка ими ГОРДИТСЯ! Никто в мире не работает лучше ВАС!", - написал Трамп после митинга в Twitter. Great day in the incredible Commonwealth of Pennsylvania today, with the amazing energy workers, construction workers, and craft workers who make America run – and who make America PROUD. No one in the world does it better than YOU! pic.twitter.com/jfWGYjzwkm — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2019 г. На кадрах, которые опубликовала пресс-служба Белого дома, видно, что зал был заполнен целиком, рабочие аплодировали речи президента. Однако корреспондент телекомпании NBC Шэннон Петипис, которая вела репортаж со встречи, написала в Twitter, что многие рабочие были разозлены: их рабочий день закончился в 3 часа дня, но затем им еще несколько часов пришлось потерять в очереди на выход. Напомним, что президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Нью-Гэмпшире высмеял одного из участников из-за его внешнего вида и лишнего веса. Позже выяснилось, что мужчина - сторонник Трампа.

Источник: korrespondent.net