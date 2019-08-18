Трубная зима. Как Украине решать газовый вопрос

Российский Газпром рапортует, что работы над трубопроводом Nord Stream 2 продолжаются в соответствии с графиком — их могут завершить к началу 2020 года, пишет Светлана Хмелева в №15 Журнала Корреспондент.

В общей сложности уже проложено более 1.700 километров (более 70% протяженности) в водах Германии, Швеции, Финляндии и России — тех стран, где разрешения были получены. В то же время вся Восточная Европа, от Румынии до Прибалтики, категорически возражает против проекта. В марте Европарламент проголосовал против Nord Stream 2. Дания до сих пор отказывается дать свое согласие на прохождение трубопровода через его территориальные воды — Газпром и Еврокомиссия оспаривают ее решение в суде.

Комитет сената США 31 июля согласовал поддержанный обеими партиями законопроект, который, если его примут сенат и палата представителей, наложит санкции на компании, прокладывающие российские подводные трубопроводы. Санкции ударят по компаниям Saipem (Италия) и Allseas (Швейцария), которые, собственно, и прокладывают трубопроводы для Газпрома. В мире всего пять компаний (все — не российские), располагающих такими технологиями, так что санкции способны подорвать проект Nord Stream 2. Причина противодействия российской экспансии — политический характер этого проекта. Кремль использует газ в качестве геополитического оружия. Ну и перенос газового транзита с украинских трубопроводов на балтийские развязывает Кремлю руки для самых эксцентричных действий в отношении Украины.

Взамен газа, который Газпром собирается качать по дну Балтики, США предлагают Европе свой сжиженный природный газ — так что интересы европейцев соблюдены.

А ввод в эксплуатацию Nord Stream 2 сократит объемы газа, проходящего через Украину, вшестеро. ВВП Украины может быть ослаблен в итоге на целых 3%, что равняется всему оборонному бюджету страны.

Сразу после саммита в Биаррице (стр. 6) Дональд Трамп посетит Польшу, там он будет находиться с 31 августа по 2 сентября. Затем он отправится в Данию, которая отказывает России в строительстве трубопровода через ее территориальные воды. Визит Трампа в обе страны и его предложения о поставках СПГ способны поменять весь расклад, и этого с нетерпением ожидают в Киеве. Так как смена раскладов означает резкое усиление позиций украинской стороны в трехсторонних переговорах (ЕС — РФ — Украина) по газу. Только ожидают? Не совсем.

Переговорная группа по продлению транзита российского газа через территорию Украины будет создана после формирования нового Кабинета Министров, но было бы безответственно не иметь плана Б на случай, если договоренности так и не будут достигнуты, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью агентству Интерфакс-Украина 13 августа.

Источник: korrespondent.net