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18. 08. 2019

Разумков: Быстро закончить войну не удастся

 
Войну на Донбассе быстро закончить не удастся, заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в интервью НВ.
 
"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - сказал Разумков.
 
Напомним, что 7 августа президент Владимир Зеленский в ответ на убийство четверых морпехов позвонил Путину и заявил, что нужно срочно встретиться с лидерами нормандской четверки, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну". 
 
Верховная Рада девятого созыва начнет работу 29 августа. 
 
 

Источник: korrespondent.net

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