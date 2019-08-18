Разумков: Быстро закончить войну не удастся

Войну на Донбассе быстро закончить не удастся, заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков в интервью НВ.

"Конечно, от нас захотят быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - сказал Разумков.

Напомним, что 7 августа президент Владимир Зеленский в ответ на убийство четверых морпехов позвонил Путину и заявил, что нужно срочно встретиться с лидерами нормандской четверки, "посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну".

Верховная Рада девятого созыва начнет работу 29 августа.

Источник: korrespondent.net