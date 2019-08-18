Трамп заявил о "новом дне" в журналистике США

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналистика в США достигла своего нового исторического дна. Такое мнение он выразил в Twitter 18 августа.

"Это (американская журналистика − ред.) не более чем дьявольская пропагандистская машина, работающая на Демократическую партию", − написал американский лидер.

.....”Journalism” has reached a new low in the history of our Country. It is nothing more than an evil propaganda machine for the Democrat Party. The reporting is so false, biased and evil that it has now become a very sick joke...But the public is aware! #CROOKEDJOURNALISM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2019

Таким образом Трамп раскритиковал газету The New York Times, главный редактор которой Дин Бакет с сотрудниками обсудили особенности освещения деятельности действующего президента США и решили сместить акцент с его отношений с Россией на предполагаемый расизм.

"Провальная New York Times, являя собой один из самых разрушительных портретов плохой журналистики в истории, поймана на утечке, что они переходят от своего фальшивого "русского сговора" (отчет Мюллера и его показания были полной катастрофой) к расизму и "охоте на ведьм", − ответил на это американский лидер. Напомним, Трамп неоднократно подвергал критике не только газету The New York Times, но и крупные телеканалы CNN, ABC, CBS, NBC, называя их врагами для всех американцев.



При этом президент не раз становился объектом обвинений в расизме. В 2018 году он выразил недовольство тем, что США принимают мигрантов "из грязных дыр", за что его подвергли критике.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net