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19. 08. 2019

У Зеленского объявили конкурс на должность глав РГА в шести областях

 
Команда президента Владимира Зеленского объявила о начале открытого конкурса на должность глав районных государственных администраций во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Об этом пресс-служба Команды Зеленского сообщила в Facebook 18 августа.
 
Главными требованиями к кандидатам является высшее образование, умение эффективно управлять людьми, открытость для журналистов и телекамер, умение работать с большим потоком информации, наличие базовых знаний законодательства Украины, отсутствие проблем с законом, негативное отношение к коррупции и "готовность к сложностям и преградам".
 
Также необходимо иметь не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях.
 
Отправить заявку на участия в конкурсе предлагается по ссылкам в Facebook.
 
Ранее команда президента запустила социальный проект LIFT, который посвящен интеграции современных технологий в процесс управления государством.
 
Напомним, в мае глава государства презентовал запуск проекта LIFT, который поможет каждому украинцу вовлечься в процесс управления страной.

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Источник: korrespondent.net

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