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19. 08. 2019

Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии

 
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 18 августа, на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, сообщает ТАСС.
 
"Мы говорили об этом. Она (Гренландия − ред.), по сути, принадлежит Дании. Мы защищаем Данию, как и значительную часть мира", − подчеркнул президент США.
 
При этом он отметил, что вопрос о возможности приобретения Гренландии не является первоочередным.
 
"Идея была упомянута, и я сказал, что, разумеется, со стратегической точки зрения это было бы интересно. Нам бы было это интересно", − указал американский лидер. 
 
Он сравнил покупку с крупной сделкой по приобретению недвижимости и выступил с утверждением, что Дания несет значительные финансовые убытки из-за того, что в состав королевства входит Гренландия.
 
По версии Трампа, Дания теряет из-за этого "почти 700 миллионов долларов ежегодно".
 
Напомним, 16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. 
 
МИД Гренландии, в свою очередь, отметил, что открыт к сотрудничеству и развитию бизнеса, но остров не продается.
 
В Дании резко отреагировали на намерение Трампа купить Гренландию
 
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Источник: korrespondent.net

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