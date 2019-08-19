Лента RSS
Подписаться на ленту
19 августа 2019, понедельник, 04:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
19. 08. 2019

В Британии заявили о российских танках под Иловайском в 2014 году

 
В битве под Иловайском в 2014 году против вооруженных сил Украины использовались танки Т-72B3, имевшиеся на тот момент только у России. Такие выводы опубликовала в воскресенье, 18 августа, зарегистрированная в Лондоне расследовательская группа Forensic Architecture.
 
По мнению авторов расследования, это подтверждает факт военного вмешательства Москвы в украинский конфликт.
 
Группа Forensic Architecture была уполномочена Европейским центром по защите прав человека и Украинской группой правового консультирования (Ukrainian Legal Advisory Group) собрать все имеющиеся в открытом доступе доказательства военного присутствия России на востоке Украины.
 
Расследование касается также украинских солдат-добровольцев, попавших в плен к пророссийским сепаратистам во время битвы под Иловайском в 2014 году.
 
В ходе расследования использовались компьютерные программы для автоматического анализа видеоматериала, фото со спутника Google Earth, а также имеющиеся в открытом доступе статьи местных журналистов и другие материалы.
 
В результате специалисты Forensic Architecture сумели обнаружить около 300 единиц российской военной техники, задействованной вблизи городов Иловайск и Луганск.
 
Соответствующие кадры представлены на интерактивной карте на сайте расследования.
 
До сегодняшнего дня Россия отрицает свое военное вмешательство в украинский конфликт.
 
Битва у Иловайска между вооруженными силами Украины и пророссийскими сепаратистами стала важным этапом военного конфликта в Украине. Несмотря на изначальное преимущество украинской армии, сепаратистам удалось одержать над ней победу, взяв вооруженные силы Украины в окружение.
 
Расстрелянный котел. Эксклюзивные фото из-под Иловайска
 
В связи с этим событием, получившим название Иловайский котел, возникли предположения, что переломить ситуацию сепаратистам помогла военная поддержка со стороны РФ.
 
Ожидается, что собранные группой Forensic Architecture доказательства военного участия РФ в битве под Иловайском будут использованы для разбирательства по искам солдат-добровольцев украинской армии против России и Украины  в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
 
Пытки и казни обеих сторон. Отчет ООН по Иловайску
 
Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.