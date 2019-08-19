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19. 08. 2019

Организаторы протеста в Гонконге заявили о 1,7 млн участников

 
В Гонконге на антиправительственную демонстрацию 18 августа вышли более 1,7 миллиона человек. Об этом заявили оранизаторы акции, сообщает агентство Reuters.
 
Отмечается, что такие цифры по заваршенню митинга озвучил Джимми Шан из организации Civil Human Rights Front, которая призвала жителей Гонконга выйти на протест.
 
Таким образом, акция в воскресенье, несмотря на сильный дождь, стала самой массовой в Гонконге за много недель и прошла мирно.
 
По оценкам полиции, в самый разгар протеста в парке Виктория было 128 тысяч человек, однако многие участники акции не придерживались определенных местными властями мест собрания.
 
Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев.
 
Изначально митинги были направлены против законопроекта об экстрадиции в Китай, однако позже они переросли в более широкую реакцию против правительства Гонконга и его политических лидеров.
 
В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

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Источник: korrespondent.net

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