Взрыв бензовоза в Танзании: почти 100 жертв

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95 человек. Об этом 18 августа сообщило AFP со ссылкой на источники в медицинских службах.
По информации медиков, в больницах скончались еще несколько человек. При этом большинство пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений.
Напомним, 10 августа в Морогоро перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо, после чего прогремел взрыв.
По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурил сигарету. В результате происшествия погибли преимущественно местные жители.
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Источник: korrespondent.net