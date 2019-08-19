Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95 человек. Об этом 18 августа сообщило AFP со ссылкой на источники в медицинских службах.

По информации медиков, в больницах скончались еще несколько человек. При этом большинство пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений.

Напомним, 10 августа в Морогоро перевернулся бензовоз, из которого вылилось топливо, после чего прогремел взрыв.

По словам очевидцев, трагедия произошла из-за того, что один из собравшихся возле машины мужчин закурил сигарету. В результате происшествия погибли преимущественно местные жители.

Cмотрите фотогалерею: Взрыв бензовоза в Танзании: почти 100 жертв

В Уганде взорвался бензовоз, не менее десяти жертв

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net