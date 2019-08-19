После пожара в Одессе задержаны еще три человека − СМИ

Поле пожара в одесском отеле Токио Стар полиция проводит масштабную операцию. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщило издание Думская.

Отмечается, что в течение дня 18 августа были проведены обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе в гостинице Зирка.

Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека.

По данным источников издания, в следственных действиях участвует СБУ. В отеле изъяли документы, деньги из сейфа, обыскали номера, а также принадлежащие Черному апартаменты.

Также, как уточнил собеседник Думской, был проведен обыск в отеле Зирка. Задержаны его управляющая и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.

Работники Токио Стар рассказали, что пожар начался в помещении прачечной на нижнем этаже и за считанные минуты распространился до верхнего этажа.

Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт проводки и ненамеренный поджог.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице Токио Стар. Погибли девять человек и еще десять пострадали.

Правоохранители проверяют три версии инцидента: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой. Президент Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net