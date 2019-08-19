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19. 08. 2019

Премьер Дании: Гренландия не продается

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является автономией в составе королевства. Об этом она заявила в интервью газете Sermitsiaq 18 августа.

"Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (разговор о покупке острова) несерьезно", − отметила премьер. 

С воскресенья она находится с визитом в автономии, который завершит в понедельник.

"Правительство Гренландии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты", − заявил ранее в интервью телеканалу TV 2 министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.

Напомним, 16 августа издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп задумался о покупке Гренландии, чтобы усилить позиции США в Арктике. 
 
Сам американский лидер подтвердил интерес к покупке острова, назвав его стратегически интересным. При этом он подчеркнул, что вопрос не является первоочередным.
 
В Дании резко отреагировали на намерение Трампа купить Гренландию

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Источник: korrespondent.net

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