Премьер Дании: Гренландия не продается

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является автономией в составе королевства. Об этом она заявила в интервью газете Sermitsiaq 18 августа.
С воскресенья она находится с визитом в автономии, который завершит в понедельник.
"Правительство Гренландии четко заявило, что Гренландия не продается, но в остальном она открыта для сотрудничества и торговли. И такой подход полностью разделяет датское правительство. Гренландия не продается за доллары, рубли или другие валюты", − заявил ранее в интервью телеканалу TV 2 министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд.
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Источник: korrespondent.net
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