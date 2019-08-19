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19. 08. 2019

В Португалии жестко сел американский Boeing

 
Пассажирский самолет Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса во время жесткой посадки на Азорских островах в Португалии. Об этом 18 августа сообщило агентство LUSA.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье во время приземления в аэропорту города Понта-Делгада. У самолета оказались повреждены фюзеляж и шасси.

Воздушное судно прибыло из Нью-Йорка и должно было через несколько часов лететь обратно.
 
Однако авиакомпания решила отменить рейс из-за технического состояния самолета. В результате происшествия никто не пострадал. 
 
"Судно было повреждено, и сегодняшний рейс из Понта Дельгада был отменен. Пассажиров отправят другими рейсами", − отметили в Delta Airlines.

Cмотрите фотогалерею: В Португалии жестко сел американский Boeing

 
В аэропорту Мьянмы жестко сел самолет
 
Ранее сообщалось, что 15 августа в Варшаве аварийно сели два самолета.

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Источник: korrespondent.net

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