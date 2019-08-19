Трамп одобрил сделку по продаже F-16 Тайваню на $8 млрд

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил сделку по продаже Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты со стороны Китая. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 19 августа.

Так, в ответ на вопрос о мотивах, побудивших его к сделке, Трамп заявил: "Да, да, да, это есть. Я имею в виду, что одобрил сделку. Она санкционирована".

"Это $8 млрд. Это большие деньги, это многочисленные рабочие места", – пояснил президент США.

Трамп отметил, что это соглашение еще должен утвердить Сенат, но он его уже одобрил. Также он выразил уверенность в том, что тайваньские власти будут с ответственностью подходить к применению американских истребителей, "иначе, вероятно, мы бы их не продали".

Пекин решительно выступает против продажи США вооружений Тайваню. Китай рассматривает это как нарушение основополагающих положений документов об установлении дипотношений между двумя странами.

Ранее парламент Болгарии преодолел вето президента страны Румена Радева и большинством голосов высказался за ратификацию сделки по приобретению для ВВС страны восьми американских истребителей F-16 Block70. Стоимость сделки составит 1,1 млрд евро, и она станет самой дорогой в посткоммунистической истории Болгарии. Американские истребители заменят устаревшие российские МиГ-29.

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Источник: korrespondent.net