Суд арестовал мужчину за избиение ветерана АТО

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченка, подозреваемого в избиении ветерана Антитеррористической операции. Об этом накануне сообщило Радио Свобода.
Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен. Подозреваемый в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.
Отмечается, что инцидент произошел в конце июля в Житомирской области. Сороченко избил ветерана АТО за слова, что Россия воюет против Украины. Видео этого избиения было распространено в интернете. Сам пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать. После чего ветеран АТО написал заявление о преступлении.
Николая Сороченко задержали 18 августа в Николаеве. Оказалось, что 32-летний житель Бердичева ранее был судим за кражу и по статье о незаконном обращении с оружием.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!
Ранее в Черновцах маршрутчик избил ветерана АТО. Водитель утверждал, что ветеран не показал удостоверение участника боевых действий.
Также сообщалось, что в Киевской области ветеран АТО угрожал взорвать гранату в доме с детьми.
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Источник: korrespondent.net
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