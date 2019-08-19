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19. 08. 2019

Суд арестовал мужчину за избиение ветерана АТО

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября блогера Артура Сороченка, подозреваемого в избиении ветерана Антитеррористической операции. Об этом накануне сообщило Радио Свобода.

Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен. Подозреваемый в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.

Отмечается, что инцидент произошел в конце июля в Житомирской области. Сороченко избил ветерана АТО за слова, что Россия воюет против Украины. Видео этого избиения было распространено в интернете. Сам пострадавший после инцидента в полицию не обратился, но правоохранителям удалось его отыскать. После чего ветеран АТО написал заявление о преступлении.

Николая Сороченко задержали 18 августа в Николаеве. Оказалось, что 32-летний житель Бердичева ранее был судим за кражу и по статье о незаконном обращении с оружием.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Ранее в Черновцах маршрутчик избил ветерана АТО. Водитель утверждал, что ветеран не показал удостоверение участника боевых действий.

Также сообщалось, что в Киевской области ветеран АТО угрожал взорвать гранату в доме с детьми.

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Источник: korrespondent.net

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