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19. 08. 2019

На Донбассе погиб военный, еще трое ранены

На Донбассе в воскресенье, 18 августа, погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины, еще три получили ранения средней и легкой тяжести. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в понедельник, 19 августа.

"Раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами", – говорится в сообщении.

Правоохранительными органами из состава ООС проводятся оперативно-следственные действия для  установления обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", – добавили в штабе ООС.

Напомним, 16 августа СМИ сообщили, что за двое суток на Донбассе погибли четыре бойца, хотя официально в штабе ООС заявили об одном погибшем военном.

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Источник: korrespondent.net

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