На Киевщине водитель умер во время проверки документов патрульными

В Киевской области во время патрулирования автодороги М-03 (Киев – Харьков – Довжанский) патрульные заметили автомобиль Kia, который совершил обгон на перекрестке. Правоохранители остановили нарушителя, а во время проверки документов мужчина умер. Об этом сообщила патрульная служба Борисполя в воскресенье, 18 августа.

Полицейские остановили автомобиль нарушителя на отрезке между железнодорожной станцией Переяславская и селом Яблоневое в Барышевском районе. Водитель вышел из автомобиля. У водителя с собой не оказалось ни паспорта, ни прав, но он сообщил, что в его авто есть другой документ, удостоверяющий личность. После водитель направился к своей машине. Он открыл заднюю правую дверцу авто, неожиданно упал на землю и стал хрипеть.

"Наряд патрульных сразу начал предоставлять домедицинскую помощь и вызвал скорую. Однако, спасти мужчину не удалось, медики, прибывшие на место констатировали смерть. Во время осмотра Kia на пассажирском сиденье следователи обнаружили лекарства, которые используются при сердечных заболеваний. Жена, прибывшая на место происшествия, рассказала, что ее муж болел хроническими болезнями сердца", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и руководство патрульной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Департамент патрульной полиции начал служебное расследование. На это время патрульные, которые находились на месте инцидента, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, в Кропивницком полиция и прокуратура расследуют смерть гражданина после задержания его патрульными. Мужчину с признаками опьянения остановили на автомобиле ВАЗ. При задержании произошла потасовка.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области застрелился в отделении полиции в Ирпене.

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Источник: korrespondent.net