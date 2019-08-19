Под Киевом военный застрелил соседа по общежитию

В селе Залесье Броварского района 23-летний военнослужащий застрелил своего соседа по общежитию. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 19 августа.

Указано, что трагедия произошла накануне. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Злоумышленник совершил четыре выстрела в сторону оппонента. Одна из пуль попала потерпевшему в грудь. От полученных травм 29-летний мужчина умер в реанимации.

"В результате осмотра места происшествия, полицейские обнаружили и изъяли кустарно изготовленное оружие, как вещественное доказательство, а также одежду со следами вещества бурого цвета. Они будут направлены на экспертизу", – говорится в сообщении.

Убийца задержан. Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Ранее в Борисполе Киевской области военный зарезал родного дядю из-за спора об АТО. Он нанес восемь ударов ножом в шею потерпевшему.

Также сообщалось, что в Донецкой области военный подорвал себя и двух сослуживцев.

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Источник: korrespondent.net