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19. 08. 2019

В Донецке заявили о возобновлении работы железнодорожного вокзала

В оккупированном Донецке заявили о возобновлении работы железнодорожного вокзала после пятилетнего перерыва. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщают ресурсы сепаратистов.

"Открыл движение в 07:50 состав до Еленовки, где расположен один из основных КПП на линии разграничения между "Донецкой народной республикой" и территорией, подконтрольной Украине. По дороге до конечного пункта назначения поезд делает остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля. Продолжительность поездки - полтора часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего до Еленовки и Мандрыкино и в обратном направлении будут курсировать шесть пригородных поездов.

Ранее в Кабмине заявили, что выплата пенсий на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей до возвращения территорий в Украину - невозможны. 

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Источник: korrespondent.net

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