Дамаск заявил о вторжении Турции

В Дамаске заявляют, что турецкая бронетехника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет сирийская армия.

"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ.

Напомним, в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований. Как известно, с конца прошлого года Турция готовит новую военную операцию в Сирии.