Лента RSS
Подписаться на ленту
19 августа 2019, понедельник, 11:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
19. 08. 2019

Дамаск заявил о вторжении Турции

МИД Сирии заявил в понедельник, 19 августа, о вторжении турецких войск, сообщает телеканал Syria TV.
 
В Дамаске заявляют, что турецкая бронетехника движется в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет сирийская армия.
 
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - говорится в заявлении.
 
Ранее сообщалось, что Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ.
 
Напомним, в 2016-2017 годах Турция проводила на территории Сирии военную операцию Щит Евфрата. В 2018 году Анкара начала в Сирии операцию Оливковая ветвь, целью которой было занять сирийский Африн, находившийся на тот момент под контролем курдских вооруженных формирований. Как известно, с конца прошлого года Турция готовит новую военную операцию в Сирии.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.